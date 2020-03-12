وقال السند في مؤتمر صحفي، إن الحالات الثماني الجديدة، منها 5 حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وهم من الجنسية المصرية، وثلاث حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة في الكويت حتى الآن هي 80، وقد تماثلت 8 حالات للشفاء، وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.