ومن بين هذا العدد، هناك 45 حالة على الأقل رُصدت في باخرة سياحية في نهر النيل بمدينة الأقصر السياحية وسائح ألماني توفي في مستشفى بالغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن 27 شخصا من حالات الإصابة المسجلة تعافوا وجرى إخراج 8 منهم من الحجر الصحي بالمستشفى، بينهم 6 من المصريين وأجنبيان.

وفرضت مصر إجراءات عديدة لتؤكد للسائحين أن زيارتها آمنة بعد رصد انتشار الفيروس على متن الباخرة النيلية.

وشملت تلك الإجراءات فحص مئات السائحين والعاملين بالسياحة للكشف عن المرض وتطهير المنشآت الفندقية والبواخر السياحية في الأقصر وأسوان.

وقالت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، إن 63 سائحا ممن كانوا على متن الباخرة النيلية، التي رُصدت عليها حالات إصابة عادوا لبلادهم، الثلاثاء والأربعاء، بعد أن أمضوا فترة في الحجر الصحي وجاءت نتائج فحوصهم سلبية.

كما قررت الحكومة تعليق الأحداث التي تشهد تجمعات كبيرة مثل الاحتفالات الدينية والحفلات الموسيقية والمعارض.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الوسط الرسمية أن وزارة التعليم أمرت، الأربعاء، بتعليق أنشطة مثل الأحداث الرياضية والموسيقية، لكنها تمسكت بعدم وقف الدراسة.

وأضافت الوكالة أن الأمن اعتقل 3 أشخاص بتهمة نشر معلومات زائفة بشأن فيروس كورونا على حساباتهم على موقع فيسبوك وذلك في تحرك واضح لمنع حدوث حالة من الذعر العام.