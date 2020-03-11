وغادر السائحون الأقصر متجهين إلي أسوان علي متن فندقهم العائم لاستكمال رحلتهم عبر النيل، والاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة أسوان، ومن بينها معبد فيلة وجزيرة الفنتين ومعبدي أبو سمبل.

والتقت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار بالسائحين قبل سفرهم إلي أسوان. وأشارت إلى أن السائحين من دولتي فرنسا وألمانيا أشادوا بالإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر للوقاية والاطمئنان علي صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي بصفة خاصة والمواطنين المصريين بصفة عامة.

كما أعرب السائحون عن سعادتهم بالاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.