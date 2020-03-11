ويأتي هذا القرار فيما سجل لبنان ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، الأربعاء، بينما وصل عدد المصابين بالعدوى إلى 61.

وقال نقيب أصحاب المطاعم، طوني الرامي، إن القطاع يمر بأسوأ أيامه من جراء أزمة السيولة والقدرة الشرائية في البلاد، فضلا عن العامل النفسي.

وأضاف في بيان، أن النقابة ارتأت إغلاق المطاعم، رغم الاحتياطات الصحية والإرشادات التي جرى اتخاذها، عقب لقاء مع وزارة السياحة.

وذكر البيان أن الإغلاق يشمل كافة الأراضي اللبنانية، من دون استثناء، حفاظا على صحة الزبائن والموظفين، لكن خدمة التوصيل ستتواصل بشكل طبيعي.

وكان لبنان قد أغلق المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.