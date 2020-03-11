وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن كافة الوفيات، باستثناء واحدة، لم تخضع لكشف طبي شامل مخصص للكشف عن أي مخاطر محتملة.

وقالت قطر إنها اعتمدت الكشف الطبي الشامل، بالإضافة إلى الإشراف على الصحة العقلية والسجلات الطبية الإلكترونية للعمال، بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية لقطر حول حقوق العاملين في السنوات الأخيرة.

وفي 2018، توفي عامل واحد نتيجة لحادث متعلّق بالعمل بعد سقوطه من ارتفاع في ملعب الجنوب. بينما تم الإبلاغ عن عشر حالات وفاة غير مرتبطة بالعمل في الفترة نفسها.

وقتل ثلاثة عمال وأصيب 11 في حادث حافلة في نوفمبر الماضي، بحسب النسخة الخامسة من تقرير اللجنة حول العمال.

ووفقا للتقرير، فإن نجارا تركيا توفي اثر أزمة قلبية في فبراير 2019، بينما توفي عامل نيبالي (27 عاما) في يونيو نتيجة قصور في جهازه التنفسي. بينما أقدم نيبالي (20 عاما) على الانتحار في أكتوبر 2019، بعد خمسة أيام على وصوله إلى قطر.

وفي الشهر ذاته، توفي كهربائي هندي (54 عاما) اثر أزمة قلبية، وبعدها بشهر توفي عامل نيبالي بسبب مرض السل. وفي ديسمبر، عثر على عامل هندي (21 عاما) ميتا في مقر إقامته. وما زال التحقيق في سبب وفاته قائما.