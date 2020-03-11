وقال رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أكبر من سابقه في منطقة إدلب، بشمال غربي سوريا، إذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع روسيا الأسبوع الماضي.

وجاء إعلان أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح الرئيس التركي أن وقف إطلاق النار في إدلب شهد انتهاكات بسيطة من قبل الجيش السوري والقوات الداعمة له، مضيفا أن الأولوية بالنسبة إلى بلاده هي سلامة 12 موقعا للمراقبة أقامتها في المنطقة.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة لن تكتفي بالرد بالمثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية هذه "بل سترد بقوة أكبر، وسنوجه لهم ضربات قاسية في حال مخالفتهم لوعودهم".

ودعا أردوغان روسيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه المسألة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.