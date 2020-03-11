وقال المتحدّث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتمّ استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الانتحاريين هما رجلان يتحدّران من العاصمة وقد حكم عليهما في 2014 بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب لكنّهما أنهيا محكوميتهما، فيما لم يقدّم السليطي أيّ تفاصيل أخرى بشأن الموقوفين الخمسة.

وكان الانتحاريان فجّرا نفسيهما صباح الجمعة قرب دوريّة أمنيّة في منطقة البحيرة 2 مقابل السفارة الأميركية، ممّا أسفر عن إصابة ملازم و5 أمنيين آخرين وامرأة مدنية، وما لبث أن توفّي الملازم البالغ من العمر 52 عاماً متأثراً بجروحه.

ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية حتى الآن عن إحراز أيّ تقدّم آخر في التحقيق الذي بدأ الجمعة، كما لم تتبنّ أي جهة هذا الاعتداء.

ولا تزال تونس تعيش على وقع هجمات متشددة استهدفت قوات الأمن من الشرطة والجيش وسيّاحاً أجانب، كما يستمر فرض حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 امنياً.