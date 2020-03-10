وبحسب بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني، سيترأس اللجنة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، بعضوية عدد من الوزراء.

وستتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس، والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.

وستستعين "اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها"، حسب ما جاء في البيان.