وثمن الوزير السوداني، تعاطف المجتمع الدولي مع السودان، عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين.

ووجه جمال الدين عمر هذه الدعوة، لدى لقائه وفدا أميركيا، برئاسة مارشال دونلنذي، مساعد وزير الخزانة الأميركية، والسفير الأميركي والملحق العسكري في السودان.

وشدد على أن قوى الدولة ستكون حارسا أمينا للتغيير، ودعا واشنطن لتعاون مثمر وبناء وعاجل مع السودان.

من ناحيته، ندد مارشال باستهداف حمدوك واصفا محاولة الاغتيال بالعمل الجبان، قائلا إن واشنطن تدرك مصاعب السودان وسوف تقدم الدعم لتجاوزها.

وفي وقت سابق، كشفت الشرطة السودانية، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس وزراء البلاد، عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، في العاصمة الخرطوم.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الشرطة السودانية، فإن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر.

وأورد البيان أن العبوة التي تزن 750 غراما، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة "أذيد الرصاص".

ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022.