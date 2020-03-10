وذكر جابر، في مؤتمر صحفي، أن بلاده ستمنع القادمين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا من دخول الأراضي الأردنية، بسبب فيروس فيروس "كورونا".

وفي وقت سابق من مارس الجاري، أعلن الأردن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لدى مواطن أردني عاد، مؤخرا، من إيطاليا.

وأكدت السلطات، فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب بكورونا لمدة 14 يوما"، مضيفة أنه "تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا".

وأكد جابر جاهزية الأردن للتعامل مع الفيروس مشيرا إلى وجود "فرق للتعامل مع المخالطين للمصاب وفحصهم، ولدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس".

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.