وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بتويتر "أجريت اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك للاطمئنان على صحته وسلامته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها".

وأضاف ولي عهد أبوظبي "أكدت رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره ووقوفنا بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها".

ونجا حمدوك، الاثنين، من اعتداء "إرهابي" إثر تفجير استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم.

وطمأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر السودانيين بأنه بخير، وواصل ترؤس اجتماعاته.

وقال مجلس الوزراء، في بيان تلاه على الصحافيين، فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة إن موكب رئيس الوزراء "تعرض لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل كبري كوبر، ولم يصب السيد رئيس مجلس الوزراء بأي أذى، وكذلك المجموعة المرافقة له" ما عدا أحد أفراد الفرقة التشريفية الذي أصيب بشكل طفيف في كتفه.

وأضاف البيان أن حمدوك "يمارس مهامه بمكتبه، وقد بدأت السلطات الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم التعامل بالحسم مع المحاولات الإرهابية .. نحن نعلم أن هنالك من يستهدف ثورة الشعب السوداني والمكاسب التي حققها" لكنه أكد أن "مسيرتها مستمرة ولن تفقد بوصلتها".