وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة من الخميس وحتى السبت المقبلين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس.

وستكون الأمطار رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول في سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر في ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

وأعلن المتحدث الرسمي أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.