وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المصاب قدم من مصر وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالي العاصمة بيروت، قبل أيام.

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عقب التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد 19".

ويوم الاثنين، أعلن مستشفى رفيق الحريري عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41.

وكان لبنان قد أغلق المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114544، في حين سجل وفاة 4026 أشخاص، وشفي من المرض 64032.