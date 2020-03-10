وذكرت وزارة الخارجية في بيان على "فيسبوك" "فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي 10و11 مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين".

ونشرت السفارة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 مارس وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة".

وأضافت "يمكن للمواطنين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات".

وذكرت السفارة السعودية في القاهرة أن القرار يقتصر على الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت السعودية قد علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

كما أعلنت النيابة العامة في السعودية أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لدفع غرامة مالية ضخمة، في إجراء يهدف لمكافحة فيروس كورونا.

ويشمل القرار كل القادمين إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.