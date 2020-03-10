وذكرت السفارة السعودية في القاهرة أن القرار يقتصر على الطيران المباشر بين البلدين.

ونشرت السفارة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 مارس وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة".

وأضافت "يمكن للمواطنين الكرام التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات".

وكانت السعودية قد علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

وكانت النيابة العامة في السعودية قد أعلنت، الاثنين، أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لدفع غرامة مالية ضخمة، في إجراء يهدف لمكافحة فيروس كورونا.

ويشمل القرار كل القادمين إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقالت النيابة السعودية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إنه "يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة".

وتابعت" على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة"، مؤكدة أن كل من يخالف التعليمات سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، كما يتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته.