وأعربت الخارجية المصرية في بيان، عن "ارتياحها لفشل المحاولة الآثمة ونجاة عبد الله حمدوك"، داعية إلى مكافحة الإرهاب.

وأكدت مصر في البيان على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه".

وكان حمدوك قد تعرض لمحاولة اغتيال في الخرطوم، الاثنين. وأوضح مراسلنا نقلا عن شهود عيان، بأن انفجارا استهدف موكب رئيس الحكومة المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

وبعد محاولة الاغتيال، بعث رئيس الوزراء السوداني برسالة طمئن فيها الشعب، إذ كتب على حسابه الموثق في "فيسبوك": "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي".

وتابع "هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غد أفضل وسلام مستدام".