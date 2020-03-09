وأوضح مراسلنا نقلا عن شهود عيان، بأن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لم يتعرض أحد لإصابات من جراء الحادث.

ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن "حمدوك بخير ولم يصب".

وقال التلفزيون السوداني في وقت لاحق، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وهو "بخير".

وأعلن مجلس الوزراء السوداني إلغاء كل اللقاءات التي كانت مجدولة لحمدوك، الاثنين.

وشهد موقع الحادث انتشارا أمنيا مكثفا بعد الواقعة، فيما تجمهر المئات على ما يبدو لمعرفة تفاصيل ما حدث.