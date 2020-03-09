والاثنين، ذكرت وزارة الصحة في السعودية أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغ 15 حالة، فيما خضع نحو نصف مليون شخص للفحص الطبي بمنافذ المملكة.

وطمأت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وفيما يلي حصر لأبرز الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية على مدار الأيام القليلة الماضية، لاحتواء فيروس "كورونا":

- تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

- تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس "كورونا" منها خطرا.

- إيقاف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" عبر المنافذ الجمركية.

- تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان.

- تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة حتى إشعار آخر.

- إعلان وزارة الثقافة تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب لأسباب وقائية.

- تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات وحلقات تحفيظ القرآن في جميع الجوامع والمساجد.

- تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، من وإلى، كل من الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.

- إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة أعلاه، باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

- تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب.

- إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتا بجميع أمانات وبلديات المملكة.

- إلزام جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون ريال.