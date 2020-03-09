وأضافت الخلية في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن العملية جاءت بعد العثور على على أنفاق في جبال مكحول قرب الحدود السورية.

وكتبت: "أبطال العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب يعثرون على 3 أوكار عبارة عن انفاق في جبل قره جوغ ضمن سلسلة جبال مكحول".

وتابعت: "وتشتبك (القوة) مع العناصر الإرهابيين التي كانت بداخله، وتتمكن من قتل 7 إرهابيين، ومازالت العملية مستمرة".

ولم يشر البيان إلى أي تنظيم ينتمي هؤلاء المسلحون، لكن يرجح أن يكونوا من تنظيم "داعش".

وأعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017، لكن "داعش" حافظ على بعض الجيوب هناك وهنا التي استغلها لشن هجمات.

وكان الجنرال الأميركي في التحالف الدولي ضد "داعش" أليكسوس غرينكويتش، حذر قبل أسابيع من احتمال عودة التنظيم إلى العراق في حال انسحبت القوات الأميركية من البلد.