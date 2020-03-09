وكشف المصدر أن المصاب أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء للأمراض الباطنية بمدينة الحسين الطبية، وأضاف: "انتقلت العدوى إليه من المرأة التي توفيت قبل يومين في المكان ذاته".

وأوضحت دائرة الصحة أن المصاب وذويه تحت المراقبة الطبية.

وكان العراق قد سجل وفاة 6 أشخاص وإصابة 65 آخرين بفيروس "كورونا".

واتخذت السلطات العراقية عددا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.