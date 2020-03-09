وأعلن مجلس الوزراء على حسابه بموقع "فيسبوك" أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ونفى المجلس تلك الأنباء، حيث تم التأكيد على أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية، بعدما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية.

وأكد المجلس أن الوضع الصحي آمن ومستقر تماماً بكافة محافظات الجمهورية، وأشار إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية.

فضلاً عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتم التشديد أيضا على أن هناك متابعة مستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وجاء التوضيح قبل ساعات من إعلان وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في مصر، لشخص ألماني الجنسية.

وكانت السلطات المصرية أعلنت، السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة في نهر النيل، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.