وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد قال في وقت سابق الأحد، إن إسرائيل تدرس توسيع نطاق القيود المفروضة على الدخول لتشمل المسافرين من كل الدول، في خطوة من شأنها أن تمنع السياحة الخارجية فعليا.

وأوضح أن هذا الإجراء إذا جرى اتخاذه فسيتطلب عزل كل شخص يصل إلى إسرائيل في منزله لمدة 14 يوما، لافتا إلى أن القرار سيتم اتخاذه بالتشاور مع خبراء الصحة يوم الاثنين.

وتفرض إسرائيل بالفعل عزلا ذاتيا على المسافرين القادمين من 15 دولة، هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأندورا وسان مارينو وأستراليا وسويسرا وماكاو وهونغ كونغ والصين وفرنسا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وطالبت السلطات القادمين من تلك الدول بوضع أنفسهم قيد الحجر الصحي بمنازلهم، وتسبب هذا الإجراء في تراجع السياحة من هذه الدول، ودفع بعض شركات الطيران الأجنبية لتعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران الخميس تعليق كل رحلاتها إلى إسرائيل اعتباراً من الثامن من مارس، غداة اتخاذ إسرائيل قرار منع دخول مواطني خمس دول أوروبية إلى أراضيها بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وستطبّق لوفتهانزا وشركتا طيران تابعتان لها هما الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية هذا الإجراء حتى 28 مارس.