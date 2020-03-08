وأعلن وزير التربية السعودي، حمد آل الشيخ، عن تفعيل "الدراسة عن بعد" خلال فترة تعليق الدراسة.

وجاء القرار بتعليق الدراسة استكمالا لاتخاذ المملكة لإجراءات احترازية وصحية في البلاد، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وكانت السلطات السعودية قد قررت تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ11 الحاملة لفيروس "كورونا" في المملكة، هي من سكان محافظة القطيف.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الأحد، اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لـ3 مواطنات ومواطنة، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوزارة أن 3 حالات من الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا، كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران أيضا، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده هناك