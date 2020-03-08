وأعلن الجيش الليبي عن استهداف غرفة عمليات مشتركة للمليشيات تظم مرتزقة سوريين و مستشارين أتراك في قاعدة معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، كما استهدفت قوات الجيش مخازن للسلاح في مطار معيتيقة بضاحية جنزور في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عقيلة الصابر، المسؤول الاعلامي بقوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن مدفعية الجيش الليبي أستهدفت غرفة عمليات مشتركة، بين الضباط الأتراك المرتزقة الموالين لهم والمليشيات الليبية.

وأضاف الصابر، أن "الاستهداف تم بعد ورود معلومات مؤكدة عن أن المليشيات المسلحة تجهز لعمل إرهابي ضد المدنيين في طرابلس، فبادرت مدفعية قواتنا بضربة استباقية حطمت من خلالها مدافع هاوزر وهناغر أسلحة وطيارات مسيرة كانت مجهزة لشن العدوان".

وأكد الصابر، أن العملية حققت أهدافها بنسبة نجاح كبيرة، قبل تنفيد المليشيات لمخططها الإرهابي.

وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة تتكرر بين الحين والآخر في أغلب محاور جنوبي العاصمة، باستثناء المحاور القريبة من مركز العاصمة، حيث بلغت المعارك ذروتها وصولا لاستخدام المدافع الثقيلة والطيران.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الليبي والمليشيات المتطرفة المدعومة من تركيا في محاور غرب وجنوب غرب العاصمة طرابلس، وعلى مختلف خطوط التماس.