وجهت المملكة العربية السعودية رسالة لمواطنيها في مصر، ترد من خلالها على استفساراتهم بشأن العودة إلى وطنهم.
وقالت سفارة السعودية في العاصمة القاهرة في بيان "ردا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة، نود إفادة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر، بأن إجراءات عودتهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية".
وأضافت "هذا وقد تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وعلى كافة شركات الطيران الخاص".
وكانت السلطات السعودية دعت، يوم أمس السبت، كل من كان في إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.
وجاءت دعوة السلطات إلى هذا العزل، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق من يوم أمس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران، وأخرى قادمة من النجف في العراق، وهو ما رفع إجمالي الإصابات إلى سبعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الصحة أن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".