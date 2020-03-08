ويأتي قرار حميد في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" في محافظة بيت لحم، وفي ضوء ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى ألفي حالة.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية، أن حميد قرر إغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة وصالات الأفراح، ومنع التجمعات في جميع أنحاء المحافظة.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أعلن، الأحد، إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد.

وأوضح أبو الرب في بيان له، أن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للسكان.