ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد قررت السلطات تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

كما قررت تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأكدت الوكالة أن النقل التجاري والتمويني بإمكانه التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيا، ومعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ11 الحاملة لفيروس "كورونا" في المملكة، هي من سكان محافظة القطيف.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية بمحافظة القطيف، في ظل مساعيها لاحتواء المرض.