وأوضحت الوزارة أن 3 حالات من الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا، كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران أيضا، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده هناك.

وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن الحالات معزولة حاليا، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية لها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن جميع الحالات من سكان محافظة القطيف شرقي المملكة.

وأهابت الوزارة في بيانها بكل من كان في مناطق موبوءة، بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق، تعطيل الدراسة لكافة المراحل التعليمية في القطيف بدءا من الأحد، ولمدة أسبوعين، تجنبا لاختلاط الطلاب.