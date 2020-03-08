وقال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون إن الحادث سببه عطل بمكابح الصهريج أدى إلى اصطدامه بحافلتي ركاب على متنهما عدد من الركاب العراقيين، و15 سيارة.

ونقلت الوكالة عن رئيس فرع مرور ريف دمشق، العقيد عبد الجواد عوض، قوله إن عدد الوفيات ازداد إلى 32 شخصاً، وإصابة 77 آخرين.

وكان وزير الداخلية السوري أعلن بادئ الأمر وفاة 22 شخصا، وإصابة 70 في الحادث.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي السوري انتشار فرق الإنقاذ في موقع الحادث.

ونشرت "سانا" صورا للحادث تظهر مقدّمة إحدى الحافلتين مهشّمة.