وأضافت، وفق ما نقل موقع "الشروق" القاهري عنها، عبر تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن الحالات السلبية، ستنقل إلى الحجر الصحي في محافظة مرسى مطروح، شمال غربي البلاد، مشيرة إلى إجراء تحليل كل 48 ساعة للتأكد من سلبيتها.

أما الحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس، فسيتم نقلها إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح أيضا، ولفتت الوزيرة إلى عزل باقي الركاب الذين ثبتت سلبية تحاليلهم لفيروس "كورونا" في المركب لمدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة المرض.

وأعلنت السلطات المصرية، السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة في نهر النيل، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة نفسها.

وأورد بيان صادر عن المنظمة و أن المصابين "لم تظهر عليهم أي أعراض"، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، جنوبي البلاد.

وأشارت الوزارة إلى إجراء التحاليل بشكل دوري، وتوفير خدمة طبية للمحتاجين، مؤكدة على تحديد الوزارة قائمة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات، بالتعاون مع وزارة الداخلية.