وأوضحت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، أن بلاغا ورد إليها، في تمام الساعة الخامسة مساء، يفيد باندلاع الحريق في المنزل.

وأضافت أنه على إثر ذلك، توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة وباشرت عمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وأوردت أنه تم إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدا، وتم نقلهم إلى المستشفى، لكنهم فارقوا الحياة في وقت لاحق.

وأشارت السلطات إلى أن مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بدأت عملها لمعرفة أسباب الحادث المأساوي.