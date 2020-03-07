وقال مرزوق الغانم رئیس مجلس الأمة، في تغریدات نشرھا عبر حسابه الرسمي على تویتر، إن القرار یأتي "تغلیبا للمصلحة العامة، ونظرا إلى الظروف والمستجدات الطارئة، والتزاما بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة بدولة الكویت".

وأضاف أن قرار مكتب المجلس یقضي "بتأجیل جلسة المجلس العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین الموافقین 10 و11 مارس الجاري، لمدة أسبوعین، لتكون یومي 24 و25 الشھر ذاته".

وأوضح أنه تم التنسیق مع وزارة الصحة لتخصیص یومي 22 و23 من الشھر الجاري لفحص جمیع الحضور من النواب وموظفي الأمانة والإعلامیین.

وكانت الكويت قد أعلنت، السبت، اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا، لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان، خلال الأسبوعين الماضيين.