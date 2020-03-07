وقال إبراهيم ملحم لوكالة "رويترز": "هناك وفد أميركي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم.

واتخذت فلسطين سلسلة إجراءات وقائية بسبب المخاوف من الفيروس، بينها إغلاق عدد من المرافق الدينية والمؤسسات التعليمية لأوقات متفاوتة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما في مواجهة الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جهته، قال رئيس الوزراء، محمد أشتيه، عبر التلفزيون إنه سيتم إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الحركة بين المحافظات ستكون في حالات الضرورة القصوى.



