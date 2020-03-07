وأضافت "وزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة قصرت بشكل مؤقت أيضا دخول القادمين من تلك الدول على 3 مطارات هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن "الحكومة السعودية حددت عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه".

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث، فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة (11:55) من مساء السبت.

كما قررت السعودية "على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا المستجد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة أن يقدم شهادة مخبرية (PCR) تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لدخوله المملكة.

وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

وفي السياق، ستقوم السفارات السعودية في الإمارات والبحرين والكويت بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقد استثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناء على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.