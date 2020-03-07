وأوضحت وزارة الصحة أن الحالتين الجديدتين المتعافيتين تلقيتا الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وهما من الجنسية الصينية، إذ تبلغ إحداهما من العمر 38 عاما والثانية لطفل يبلغ من العمر 10.

كما أعلنت الوزارة عن رصدها 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت الوزارة أنها رصدت 15 إصابة جديدة بالفيروس من خلال الإبلاغ المبكر تعود لجنسيات مختلفة جميعها قادمة من خارج الدولة.

كما تم حصر 5 حالات مخالطة لحالات مؤكدة ضمن برنامج التقصي النشط وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأكدت وزارة الصحة أنه ومنذ ظهور الفيروس في الصين تكاتفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لرصده ومتابعته داخل الدولة والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن منشآت الحجر وغرف الحجر الصحي يشرف عليها طاقم طبي مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أي مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

كما أوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.