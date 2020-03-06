وقالت وزارة الداخلية أن شخصين استهدفا صباح اليوم دورية أمنية في منطقة البحيرة 2، بالشارع المقابل للسفارة الأميركية، وذلك بتفجير نفسيهما.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن العملية أسفرت عن مصرع الإرهابيين، وإصابة ستة أشخاص، من بينهم مدني، وخمسة شرطيين.

وأضاف البيان أن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج يتابع تطورات هذه العملية.

وجاء في البيان أن الوزارة "وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة. وستمد الرأي العام بكل المستجدات".

وكان شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب موقع الحادث، حيث سارعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.