وأكدت هيئة الطيران المدني أن هذه الرسالة مزورة ومضللة ولا صحة لها.

وأهابت الهيئة بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها المصدر الوحيد لأية معلومات تخص مجال الطيران .

من جانبها، نفت السفارة المصرية في أبوظبي الشائعة المتداولة بشكل قاطع.

وقالت في بيان:"تؤكد سفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر المواطنين المصريين القادمين إلى دولة الإمارات".

وأضافت:" تنتهز السفارة المصرية هذه الفرصة لتدعو جميع أبناء الجالية الكرام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره إليكترونيا".

كما دعت إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الخاصة باتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.