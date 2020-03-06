وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد سارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية بإتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة بما في ذلك عزل المصاب فضلا عن تعليق الدراسة في المدرسة اعتبارا من لحظة رصد الحالة في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

من ناحية آخرى تجري الوزارة حاليا الفحوصات و الإجراءات اللازمة لجميع المخالطين للحالة لضمان سلامتهم و سلامة المجتمع من حولهم وذلك وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

و أكدت الوازرة مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لضمان صحة و سلامة طلبة المدارس في مختلف المراحل العمرية وباقي أفراد المجتمع من حولهم .. مشيرة إلى أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية للوقوف على آخر التطورات و اتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة.

و أهابت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الجهات الصحية الرسمية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات حول فيروس كورونا من مصادرها الموثوقة و عدم الالتفات إلى الشائعات المغلوطة الواردة من مصادر غير معتمدة.