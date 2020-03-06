ونشر الشيخ محمد بن زايد تغريدة، قال فيها: "استقبلت مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.. وناقشنا خلال اللقاء الجهود المشتركة في تقديم المساعدة للمتضررين في مناطق الأزمات والتوترات والأوبئة في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "أكدت استعداد الإمارات الدائم لتقديم أشكال الدعم كافة للمبادرات الإنسانية".

وكانت الإمارات قد أجلت رعايا عدد من الدول من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على طلب حكوماتهم، ونقلتهم إلى "المدينة الإنسانية"، التي تم إنشاؤها في أقل من 48 ساعة في أبوظبي خصيصا لاستقبالهم.

وقامت طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة بعملية الإجلاء، والتي ضمت عدد 215 شخصا من رعايا دول عربية وصديقة حيث شارك في عملية الاجلاء فريق الاستجابة الإنساني الذي تضمن فريقا من المتطوعين شمل الطيارين والمضيفين والفريق الطبي والإداري، التي كانت مشاركتهم لتعزيز وإبراز الدور الانساني والتطوعي.

كما تم تجهيز "المدينة الإنسانية" في أبوظبي بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لرعاية الدول الذين تم إجلاؤهم، للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوما، حيث ستوفر لهم منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية إلى حين التأكد التام من سلامتهم.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية بالتنسيق مع سفارات الدول المعنية، لتنظيم عملية الإجلاء ضمن جهود الإمارات المستمرة لتعزيز التعاون مع الحكومة الصينية من أجل احتواء انتشار الفيروس.