واجتمعت اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وعدد من المسؤولين.



وهدف الاجتماع إلى مناقشة التدابير الواجب اتخاذها على صعيد مخيمات النازحين السوريين بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظين والمنظمات الدولية لجهة وضع خطط لنشر التوعية، بالدرجة الأولى.

كما هدف الاجتماع لوضع آلية للاكتشاف المبكر، لحالات الاصابة، وآلية التصرف في حال ثبوت وجود أي حالة في المخيمات.



واتفق المجتمعون على أهمية التنسيق بين مختلف الأفرقاء، بغية وصول التوعية واتخاذ الاجراءات اللازمة إلى أكبر عدد من الناس، ونشر معلومات موحدة، هدفها زيادة الوعي العام للحد من انتشار الفيروس، خاصة وأن المؤشرات تدل على مخاطر امكانية انتشار الفيروس بشكل أسرع في المرحلة التالية، اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

وكانت وزارة التربية في لبنان، قد أعلنت مساء الجمعة، تعليق الدراسة لمدة أسبوع، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وسجل لبنان 13 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حتى الآن، كما أعلن وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشارا للمرض، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.