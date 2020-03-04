وقالت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتهم بمرض "كوفيد-19" هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وقد تم التعامل معهم بمهنية.

كما تم كشف جميع المخالطين للشخصين المصابين، وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأحد، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل مصر لشخص أجنبي.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المخبرية، والتي جاءت إيجابية، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة الدولية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

كما أعلنت المطارات المصرية، الاثنين، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.