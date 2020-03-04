وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة بالفيروس، من نفس العائلة، ليصبح العدد الإجمالي 12 حالة مؤكدة.

وأضاف: "لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا مخالطين مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".

وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، "يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب".

وفي تونس، علقت السلطات حركة العبارات لشمال إيطاليا بسبب كورونا، بحسب وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي.

وكانت تونس قد أعلنت، الاثنين، عن أول حالة إصابة بالفيروس، وهي لمواطن عاد مؤخرا من إيطاليا عبر البحر.