وقال الوزير محمد سعفان إنه "تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، أشار فيه الملحق العمالي أنه تواصل مع المواطن المصري الذي أصيب بفيروس كورونا".

ونوه الملحق إلى أن المصاب "الآن تحت الإقامة الجبرية في منزله، ومعزول تماما عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه"، في وقت لاحق من شهر مارس الجاري، حسبما أشارت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

كما "تم التواصل مع مسؤولي الشركة التي يعمل بها المصاب للتأكد من ضمان كافة مستحقاته المالية خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها".

وتعد إيطاليا إحدى بؤر المرض التي تثير القلق عالميا.

والثلاثاء أعلنت السلطات الإيطالية وفاة 27 شخصا بسبب الفيروس الغامض في آخر 24 ساعة، ليصل عدد الضحايا هناك إلى 79، بينما يبلغ عدد المصابين بالعدوى 2502.

وقال سعفان إنه "يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج"، بعد انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر.

وأكد الوزير أيضا أنه "يتابع يوميا مع مديريات القوي العاملة بمحافظات مصر، جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية".

كما شدد الوزير على "ضرورة الكشف الدوري على العمالة وإخطار الجهات الصحية المسؤولة فورا في حالة ظهور أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مع الالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض".