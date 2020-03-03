وأعلنت وزارة التربية تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة "التعليم عن بعد"، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وجاء قرار وزارة التربية بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات من "خلال التقصي النشط والمستمر"، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصا من ألمانيا، وشخصا من كولومبيا.

وأضافت أنه تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شفيت منها 5 حالات أعلن عنها مسبقا، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها، "في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.