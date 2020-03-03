وأوضحت الوزارة أن الحالة لمواطن مغربي، يقيم في إيطاليا، مشيرة إلى أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف في الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، مباشرة بعد تأكيد نتيجة التحاليل المخبرية، فقد سارع فريق مشترك، مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات، المعتمدة وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات.