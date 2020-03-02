وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود الإمارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران" بادرت بإجلاء المواطنين الإماراتيين من إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وبحسب وام، فقد "تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين، وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم".

وكانت دول خليجية رصدت حالات إصابة بالفيروس لدى عدة أشخاص زاروا إيران.

وسجلت الإمارات 21 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن دون وقوع وفيات. وتعافى خمسة من بين المصابين.

والخميس الماضي، أوقفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران لحين إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وألزمت الهيئة "جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها، وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا، وبما يضمن منع انتقال العدوى".