وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجمعة، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، الخميس، لشخصين من الجنسية الإيطالية، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية، العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.









