وقال بيان لوزارة الداخلية إن شرطة مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك خلية تضم أربعة عناصر موالين لداعش، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 و 51 سنة".

وأوضح البيان أن معتقلا سابقا دين في قضية إرهاب "قام باستقطاب" أفراد الخلية و"خطط معهم لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف "المس الخطير بسلامة المواطنين وزعزعة الأمن العام".

وأشار إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم وبزة عسكرية وقناع، إضافة إلى مخطوطات "تؤكد تشبع المشتبه فيهم بفكر" تنظيم داعش.

وكان الموقوفون ينشطون في مدينة سيدي سليمان، غربي البلاد، وفق ما نقلت فرانس برس.

وأوقفت السلطات الأمنية، العام الماضي، 79 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة.

وظل المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم داعش حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب)، في عملية نفذها موالون للتنظيم.

وأكد القضاء المغربي، أمام الاستئناف، أواخر أكتوبر الماضي، الحكم بإعدام القتلة الثلاثة وشريكهم الرابع، وسجن 20 متهما آخرين في هذه القضية ما بين 5 أعوام و30 عاما.