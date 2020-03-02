وذكرت خلية الإعلام الأمني أن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء بدون خسائر، وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة في بغداد.

ومنذ نهاية أكتوبر أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.

وعلى الرغم من عدم تبني أي منها تحمّل واشنطن فصائل مسلّحة موالية لإيران مسؤولية هذه الهجمات.

ويأتي ذلك بعد إعلان محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، الأحد، أنه اعتذر عن التكليف، وذلك بعد ساعات من إرجاء البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال علاوي على تويتر: "قدمت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفي بتشكيل الحكومة. رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".

وتعمق هذه الخطوة أزمة سياسية في البلاد التي تعاني من تداعيات احتجاجات حاشدة ومشاحنات سياسية.