وقال نتانياهو، في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، في رأس أولوياته من بين "أربع مهمات كبرى فورية" يعتزم القيام بها.

ونقلت فرانس برس عن رئيس الوزراء، قوله في المقابلة التي أذيعت قبل 24 ساعة على فتح صناديق الاقتراع "سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد".

وبحسب نتانياهو فإن "لجنة الخرائط الأميركية الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع".

وأعطت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها في أواخر يناير الماضي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، تلك المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وتم اقتراح لجنة مهمتها ترسيم الحدود الدقيقة للأراضي المنوي ضمها.

وتطرق نتانياهو أيضا إلى أولوياته الأخرى، ومن بينها توقيع معاهدة دفاعية "تاريخية" مع الولايات المتحدة، و"القضاء على التهديد الإيراني"، دون تقديم مزيد من التوضيح.

وقال نتانياهو إن هدفه "الفوري" الرابع إذا فاز بولاية جديدة رغم مواجهته تهم فساد، يتمثل بإجراء إصلاح اقتصادي كبير لخفض تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل.

وكان نتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس فشلا في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل وانتخابات سبتمبر.

وتشير الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين الخصمين في الانتخابات التي تجري الاثنين للمرة الثالثة في غضون عام.